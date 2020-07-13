拱天宮白沙屯媽祖北港進香儀式，信眾緊緊跟隨虔誠膜拜，13日下午將回宮安座。（何冠嫻攝）

通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖13日，一早在秋茂公園對面空地，舉行換8人抬大轎與搶頭香儀式，將於下午3點20分回宮，上萬信眾緊緊跟隨。

今年白沙屯媽祖北港進香吸引5萬多人報名參加，在炎熱天氣展開9天8夜進香，12日回到通苑地區，信眾設香案虔誠膜拜，鞭炮聲不絕於耳，恭迎聖駕，場面壯觀浩大，傍晚駐駕通霄鎮慈后宮。

13日一早白沙屯媽祖從慈后宮起駕返回拱天宮，途中在秋茂園對面空地舉行換轎與搶頭香儀式，信眾情緒沸騰前往接駕參拜，現場人山人海，並沿台一線回宮，沿路萬頭鑽動，不時響起的鞭炮聲，展現宗教盛事的熱鬧與浩大。

拱天宮管理委員會說明，白沙屯媽祖望北港進香與後龍山邊媽祖合轎，為4人抬起的輕便轎，以因應進香路程的路線與地形，13日白沙屯媽祖回宮，依照往例換成8人抬大轎，風光回宮，山邊媽祖也換轎回宮。

白沙屯媽祖中午駐駕白沙屯火車站，預計下午3點20分回宮，將在上萬信眾「進喔！進喔！」的呼喊聲中，三退三進衝入宮內安座，圓滿完成北港進香儀式。

(中時 )