黎明幼兒園長林金連控訴，台中市歷任胡志強、林佳龍、盧秀燕三名市長都無法幫忙解決。（盧金足攝）

黎明幼兒園長林金連聲淚俱下的說，如果市府不幫忙解除，他要在烈日下被曬乾、曬死。（盧金足攝）

台中市地政局專門委員唐仁梂指出，該案已經進入司法程序，基於司法獨立，各界應尊重法院判決與法律程序執行。（盧金足攝）

纏訟多年的台中市南屯區黎明幼兒園拆遷抗爭不斷，黎明幼兒園長林金連曾到總統府前自殘、騎腳踏車撞前台中市長林佳龍座車引發關注，13日到市府廣場綁在木字架上抗議，講到激動處哽咽表示，請市長盧秀燕盡速面對黎明幼兒園的強拆危機，如果市府不幫忙解除，他要在烈日下被曬乾、曬死；對此，市府表示，該案已進入司法程序，基於司法獨立，各界應尊重法院判決與法律程序執行。

連日來戶外天氣高達卅多度的高溫，林金連 到台中市府前苦站、靜坐並夜宿，從八日到十三日已經113小時，由於法院的緩拆令將到七月廿日到期，他憂心黎明幼兒園被拆，哭訴他只是要保留幼兒園，只是要給孩子讀書的地方 ，但拆除後，孩子將無地方讀書。

林金連控訴，台中市歷任胡志強、林佳龍、盧秀燕三名市長都無法解決，現在盧團隊上任，仍然等不到盧秀燕願意面對黎明幼兒園遭受的迫遷危機。

他聲淚俱下的表示，黎明幼兒園的迫遷問題，曾經在盧秀燕上任前要求解決重劃會諸多違法造成的不公問題，但市府甚至在議會中聲稱對重劃案件，市府會保持中立的態度。

林金連質疑，市府是否在為財團的利益所背書，請盧秀燕拒絕讓重劃惡法地侵害人民的居住權，不要逼人民採取更激烈抗爭，他會繼續在市府廣場抗議，不惜被曬乾、曬死，希望市府出幫助他們，保留黎明幼兒園。

對黎明幼兒園長林金連表達保留黎明幼兒園訴求，地政局專門委員唐仁梂指出，該案已經進入司法程序，基於司法獨立，各界應尊重法院判決與法律程序執行；其次，重劃會延緩拆除效力將在7月底到期，市府建議重劃會、地主與黎明幼兒園應儘速溝通協調，透過協商和平解決爭議。

唐仁梂強調，黎明幼兒園建物無合法證明文件，土地則大部分座落於道路和公園用地上，市府提醒重劃會在重劃過程中，應與拆遷戶良好溝通，市府一貫立場就是尊重司法，尊重拆遷戶、重劃會與地主的相關權益，立場絕不偏頗。

地政局指出，黎明幼兒園因參與自辦重劃，與重劃會纏訟多年，2017至2020年間多次提出陳情，由於自辦市地重劃爭議屬私權範疇，經台灣高等法院台中分院更三審判決，應拆除地上物，市府尊重司法，同時責請重劃會妥善處理，依法圓滿解決，獲取雙贏。

地政局強調，地主與重劃會爭議事項應循民事訴訟管道解決，希望雙方可以理性對話，透過協商和平解決。

(中時 )