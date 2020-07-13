蔡英文總統今天表示，年輕人是改變世界的風，很多臺灣年輕人正在發揮影響力，用行動帶來改變。臺灣前進世界，是我們的目標，她期許年輕人發揮影響力，憑藉專業和熱忱，讓臺灣在國際上更有競爭力。

蔡英文總統今天上午接見第27屆傑青獎得獎代表指出，年輕人是改變世界的風，她相信「國際傑人會中華民國總會」陳鋒仁總會長、在場的人，都跟她有一樣的想法，希望讓臺灣的年輕人，有更多發揮的機會。

去年，教育部補助2萬多位大專校院的志工，到800多所偏遠學校為中小學生舉辦營隊活動；補助1600多位青年志工，前往24個國家做服務；也有167個青年志工團隊，在教育部的補助之下組成，讓年輕人可以主動發掘身邊需要服務的地方。

她說，從這些補助情形，我們可以看到，很多臺灣年輕人正在發揮影響力，用行動帶來改變。同學們走入臺灣各個角落，幫助學童學習成家、協助身心障礙朋友及需要幫忙的家庭，獲得更好的照顧；大家也出國做服務，把臺灣人的善心和關懷，傳遞到海外。

蔡英文表示，走出自己熟悉的環境，接觸不同領域的人事物，及面對各種挑戰，不僅需要勇氣、熱忱和不怕難的精神，也要靠許多時間和心力，才能達成任務，她要謝謝大家的努力，讓這個社會的改變不斷在發生，「當同學們在海外做服務，代表的是臺灣對世界的貢獻，這就是最好的國民外交，我非常引以為傲」。

現在總統府內的展覽主題就是「世界的臺灣，人民的總統府」，她說，臺灣前進世界，是我們的目標，她相信現場的每一位同學，都能憑藉著專業和熱忱，讓臺灣在國際上更有競爭力。

她也期待獲獎者能夠接下傳承服務精神的任務，未來，大家不只繼續做服務，也能把自身經驗跟更多年輕人分享，一起發揮影響力，帶來更多的改變。

(中時 )