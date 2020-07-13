共享汽機車iRent宣布與電商平台蝦皮、零售通路全家及全聯跨界合作，讓民眾可運用現有點數，輕鬆換到iRent共享汽機車時數。藉由與不同領域的業者合作，iRent共享汽機車也將觸及更多新客群，並將消費者對「行」的需求，與食衣住育樂需求做結合。

線上通路中，即日起至7月底，iRent所有會員在蝦皮APP中，可以用4個蝦幣兌換iRent共享機車免費6分鐘；iRent新會員則可用10個蝦幣，兌換汽機車共用的免費60分鐘。另外，在全家便利商店APP中，消費者可用6,600點兌換iRent機車免費15分鐘，或以22,500點兌換iRent汽機車共用的免費30分鐘。

蝦皮及全家之通路兌換數量有限，換完為止。

實體通路中，iRent也與全聯攜手推出「振興大禮包」，7／15起至8／13，只要前往全聯門市使用紙本振興券消費滿1,000元，即可獲得iRent汽車免費60分鐘，與iRent機車免費30分鐘。

隨著共享汽車使用率提高，越來越多民眾使用共享運具來滿足生活上各種「行」的需求，7月起，iRent汽車「路邊租還」北北基桃、台中增車，採用全新到港的油電車款TOYOTA PRIUS c，五都(北北桃、台中市及台南市)及基隆路邊租還汽車車隊數將達1,000台，9月底前iRent汽車平日不分車款每小時租金99元，日租990元(里程費、eTag等另計)，暑假期間租iRent出遊、出差超划算。

(中時 )