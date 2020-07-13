高雄市長補選，民進黨陳其邁12日抱愛貓「小米」直播亮相，搶年輕選票，國民黨李眉蓁卻找黨內前輩直播，遭嫌「年紀大」，李眉蓁今笑說她本身就年輕，由於選戰時間不多，未來還會常開直播，展現年輕人不一樣的一面。

李眉蓁上午到慈濟橋頭社區關懷據點探望長輩們，同選區議員宋立彬、方信淵及副議長陸淑美團隊助理也到場陪同。李眉蓁說，雖然她是年輕人，但對長輩們的小事也當作自己的事，家有一老如有一寶，如果她當選，會持續推動社區關懷據點，開很多課程讓長輩開心出來活動。

媒體問她，昨晚對手陳其邁開直播，抱愛貓「陳小米」，顯然是拉年輕人選票，但她與黨主席江啟臣、副祕書長謝龍介開直播，似乎年齡比較大，李眉蓁笑說，她個人就是年輕人，「龍介哥講話也滿有趣的，所以也很多年輕人喜歡看」，沒特別針對什麼年齡層，只是自然、輕鬆聊聊最近心情。

李眉蓁說，因為選舉時間實在太短了，未來會常常開直播，讓民眾知道競選團隊到底在做什麼，也會有很多年輕化的設計，展現不一樣的選舉給大家看。

對於陳其邁今日提出科技產業政策，李眉蓁表示，科技始終來自人性，她覺得有些政策都講的太高、太大，一般民眾真的感受不到，她不希望自己也是以前那種喊口號的政策，目前時間很趕、行程很多，要靜下來思考，提出讓大家都非常有感的政策，請大家拭目以待。

(中時 )