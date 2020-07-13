追隨華爾街上周五的漲勢，以及新冠肺炎候選疫苗的正面進度，抵銷了對全球確診數飆新高的擔憂。汽車股並受到中國樂觀的產業數據所驅動。

周一日經225指數漲386點或+1.73%，為22677點，午休後再大漲443點。東證一部指數漲30.95點或+2.02%，為1566點。日經上午有214檔個股上漲，僅10檔下跌。高度週期性的鋼鐵股、採礦股和航空股為上午表現最好的分類指數。

美股上周五上漲，主要得力於吉立德(Gilead)新藥可降低新冠重症患者的死亡風險，但需要更進一步的臨床測試，以證實其效用。

中國汽車製造業協會公布數據，其世界最大的汽車市場在六月按年率成長了11.6%，為連續第三個月成長。帶動汽車股上揚，馬自達上漲7.6%，暫報676日圓，本田汽車上漲5.8%，暫報2789日圓，三菱汽車上漲約5.4%%，暫報272日圓。

儘管大盤的飆升，安川電機(Yaskawa Electric)下跌2.07%，主因為該公司在3~5月的季度，其營業利益大跌21.6%來到62.3億日圓。

(時報資訊)