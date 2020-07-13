造紙大廠正隆（1904）股東常會通過配息1.2元，6日以22.75元參考價除息交易。由於公司預期營運可望自8月起回升，對全年營運維持審慎樂觀，近日在填息路上穩健前行，今（13）日開高後震盪走揚、持穩盤上，最高上漲2.57％至23.95元，歷時6天順利完成填息。

正隆2020年6月自結合併營收35.66億元，月增25.39％、年增13.11％、站上今年高點。第二季合併營收95.9億元，季增5％、年減1.37％。累計上半年合併營收186.65億元，年減1.05％，為近8年同期低點。

正隆董事長鄭舒云先前表示，由於新冠肺炎疫情於歐美爆發，4月起已有感受市場需求量下滑，加上原物料成本略升，對獲利造成些許衝擊。不過，目前訂單已有逐步回升，預期5、6月將是營運谷底，可望自8月起回升，對全年營運展望維持審慎樂觀看法。

正隆第二季本業獲利有壓，但6月營收繳出雙位數「雙升」強勁動能、站上今年高點，法人認為，應是由於業外的饒河街都更住宅案「正隆ONE+」自第二季起陸續簽約付款，挹注售屋收入及收益等挹注帶動。

鄭舒云表示，目前台灣市場需求還可以，越南5月則見國際訂單需求下滑，但已看到7、8月訂單狀況回升，惟後續不確定性仍高。中國大陸隨著疫情趨緩，整體需求已開始逐步恢復，但速度沒有預期快。

由於民眾因疫情而搶購衛生紙，使正隆今年上半年家紙營收及銷售量均優於預期，甚至有貿易商首度訂貨外銷至美國。鄭舒云表示，家紙外銷量雖少，但價格較好，不過仍以優先滿足國內內需市場為重。

(時報資訊)