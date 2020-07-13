總統蔡英文日前下南投展開感恩祈福之旅。不過，有媒體觀察到蔡英文的動作已經在為南投縣長開打，而可能成為國民黨南投縣長參選人之一的立委許淑華，近來動作則是異常低調，盡量避免成為人物焦點。

蔡英文感恩祈福之旅，由國策顧問湯文萬、內政部長徐國勇、行政院中辦執行長蔡培慧及民進黨宗教委員會總召余政憲等陪同，9日先後到草屯鎮紫微宮、竹山鎮克明宮及紫南宮，及南投市福順宮參香。10日則到草屯紫微宮參拜。

蔡英文參香後，與地方民代座談時，針對縣民關切的活化中興新村發展，及期盼中興大學遷移到中興新村等問題表示，會請蔡培慧全力促成。蔡也提到，中捷會延伸到草屯、南投，讓南投縣的交通更便捷。

對此，港媒《中評網》認為，蔡英文的動作，意在為蔡培慧暖身，顯示南投縣長選戰已經開打，而國民黨可能參選的人選則有挺韓的國民黨立委許淑華，以及同黨立委馬文君。《中評網》更觀察到，許淑華近來在立法院爭議的抗爭事件中都顯得非常低調，如之前國民黨霸占立院要求不要召開臨時會，及在抗議NCC人事同意權時，許都是退居二線，並未站到前線去。

(中時電子報)