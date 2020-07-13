陳女在網路認識自稱是知名歌手林俊傑，詐稱寄來愛的禮物，需繳5多元稅金，陳女拿土地權狀要貸款，所幸，警方及銀行即時阻詐。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

詐騙集團佯稱是知名歌手林俊傑，透過網路通訊軟體Line向女影迷甜言蜜語，放電表愛意。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「請寶貝幫忙我！」住在南投的25歲陳姓女子在網路認識自稱是知名歌手「JJ」的藝人林俊傑，對她甜言蜜語，指稱寄包裹來台當見面禮表達愛意。陳女接獲貨運公司通知包裹卡在海關，要繳5萬多元稅金，她竟拿土地權狀到銀行要辦貸款支應，所幸，銀行及警方即時阻詐。

陳女在7月8日拿家裡的土地權狀到台銀埔里分行要辦理貸款，她不斷低頭滑手機，引起行員注意，而通報派駐台銀的保七員警瞭解。

陳女說，她在交友網站認識了知名藝人「JJ」林俊傑，「JJ」對她溫柔萬分，還寄一份包裹來台給她當見面禮，對警方質疑可能是遇到詐騙集團，陳女信心十足說「是JJ本人」、「絕對沒有問題」，陳女出示「JJ」與她的Line對話，稱呼她「寶貝」、「親愛的」，還懇求陳女幫助她，包裹裡的東西價值數百萬元，不要因台幣5萬多元而失去了。

警方分析疑是詐騙集團盜用照片假扮歌手林俊傑，另還假扮貨運公司的詐騙手法，並不斷向陳女分析勸說，知名歌星不可能向歌迷要求匯錢，他的經濟狀況不可能缺這麼小筆金錢，也不可能寄禮物卡在海關，根本不合理。

陳女才漸覺悟竟然是假冒歌手的網路交友詐騙案，感謝警方及銀行協助她保住家產。

(中時 )