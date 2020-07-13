立法院本周開始審查引發高度爭議的監察院人事案，警方為了防止藍營支持者到場抗議，再度循例，提前構築防禦工事，層層拒馬再度包圍立法院，對進出立院人車嚴格管制。國民黨對此以表達強烈不以為然，國民黨立院黨團總召林為洲今天就帶領媒體繞立院一圈參觀拒馬安置狀況，新科藍委也嘖嘖稱奇，語帶嘲諷的表示「全國最大拒馬展又來了！」

對於藍營的嘲諷，立院副院長蔡其昌指出，他上任副院長以來，不論是前院長蘇嘉全或現任院長游錫堃，都一直希望「不要像過去國民黨多數的時代，在立院有暴力衝突情形」，希望警方一方面維繫住國會可以運作，讓國會議員到立院開會「不會再像過去一樣被打、受傷」，「我們一直希望能夠用和平理性的方式處理，這是大原則。」

立院將審查備受爭議的監察院人事同意權案，立法院周遭昨天下午起就「超前佈署」裝置滿滿蛇籠拒馬，並用鋼釘牢牢固定，立院院區的個個門口、路口都被拒馬團團圍住，新科藍委洪孟楷也譏諷，民進黨為了顧全大「菊」卻造成對民主的最大諷刺。還有藍委「意有所指」的表示「以前國民黨執政時，立院周邊拒馬好像沒有這麼多又高，不是嗎？」

洪孟楷指出，將代表民意的立委當成是「黑衣份子」，將可能抗議表達監委人事案的群眾，如同防「賊」，在在顯示執政黨心虛。民進黨以社運起家，鼓勵民眾上街爭取權益，表達對政府施政不滿，如今卻違背在野主張廢考監，還提名一個充滿高度爭議的院長提名人，全面執政全面傲慢，漠視民意，卻擋不了民意的憤怒。他並抨擊，鐵馬上尖刺與層層圍籠逼得路人必須左閃右躲，執政黨還說未來要在監察院成立「國家人權委員會」，兩者難道沒有互相矛盾嗎？

藍委李德維則諷刺拒馬重重包圍，令人覺得不像是立院「原來我在四行倉庫上班啊」，就算綠營大肆宣傳陳菊是眾望所歸的「人權鬥士」，但卻架起層層拒馬，想杜絕絕悠悠之口，讓陳菊當監察院長，但人民有記憶的，終將是這可笑、可悲、可恥，可憐的一幕。

立法院臨時會議程安排，7月13日舉行行使監察院長及監察委員同意權案公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日院會進行同意權案投票表決。

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(中時電子報)