大陸新三板全面深改自去年10月25日啟動至今超過9個月，期間市場參與熱情高漲，目前精選層距離開板只差臨門一腳，首批32家公司已完成詢價及定價。全國股轉公司副總經理李永春日前表示，預計精選層於本月底正式組建。另外隨著新三板的改革推進，投資者參與積極性大幅提升，合格投資者積極進場，透過數據顯示，合格投資者數量從2019年底的45萬戶，快速增加至6月底的131萬戶。

根據大陸《證券日報》報導，截至7月12日，新三板市場合計掛牌企業8535家，其中創新層1188家、占比14％；基礎層7347家、占比86％。

而7月10日大陸全國股轉公司發佈2020年第三批擬定期調入和調出的創新層掛牌公司初篩名單，調入54家企業、調出2家企業，淨增52家企業。屆時新三板創新層企業達到1240家，將是2019年同期的1.8倍。另外，截至目前，已有199家掛牌公司公告擬公開發行並在精選層掛牌、70家企業申報已獲受理。

(旺報 )