近來因疫情關係，民眾收入也受波及，這也讓大眾開始思考，有些花費是否為必要。一名網友就發文表示，他有位朋友平時就有捐款習慣，但今年受到疫情衝擊，收入大受影響，於是這回委婉地拒師姐，沒想到師姐腦筋動超快，立刻提出替代方案，讓他哭笑不得。

網友在臉書社團《爆怨公社》發文，「我有一位朋友，平日樂善好施，每月都有師姐跟他收捐款，因為金額不大，我朋友倒是覺得做好事沒差。」但疫情大幅影響，他家收入不如往年來的好，所以跟師姐說「不好意思，這個月不方便做善事了！」

沒想到，師姐竟笑著回應「沒關係，三倍券也收，做善事不能停。」，原po本以為朋友是在開玩笑，直到今天在十字路口看到這廣告文宣，才終於相信。這讓他不禁吐槽，「真是跟得上時事。」但他表示，朋友最後還是成功拒絕師姐了。

貼文立刻引起熱議，網友紛紛回應，「不意外」、「組織太強大了」、「直接拿去救濟真正需要的人，比較實際」、「超猛，現在捐錢也數位化了。」

(中時電子報)