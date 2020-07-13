亞股13日（週一）上漲，朝向5個月高點邁進，投資人看好財報季來臨，多數美企業績將超出預期，因先前在疫情封鎖之下，企業皆已調低預期區間。

MSCI亞太股市（不計日本）指數上周在陸股帶動下漲勢強勁，週一續揚0.15％。

日股日經225指數勁升1.9％，韓股Kospi指數上揚1.5％，滬深300指數也漲1％。

即便美國部分州新增感染案例創新高，美股漲勢仍無停歇跡象，週一標普500指數E-Mini期價走升0.5％。歐股EUROSTOXX 50期貨也上揚1.1％。

(工商 )