大陸寶鋼8月內銷盤價開高，為連續第三個月開高盤，有助於帶動市場信心，市場預期，中鋼(2002)將於本月下旬開出的9月單月內銷盤價，可望跟進調漲價格，也將是連三個月漲價。

大陸寶鋼8月全面調漲各項鋼品價格，包括熱軋、普冷、熱浸鍍鋅、電鍍鋅等產品價格，每公噸均調漲人民幣100元，至於中高規格的電磁鋼片，每公噸調漲人民幣200～300元。

由於鐵礦砂等原料價格續攀高，加上大陸疫情控制得當，企業加速復工，帶動寶鋼再度調漲價格。市場預期，在寶鋼漲價激勵下，中鋼9月內銷盤價可望續漲。

中鋼今年大宗底材熱軋改為開月盤制；8月內銷盤價呈現連續第二個月調漲，熱軋一般料每公噸漲900元，整體漲幅擴大至3.7%。先前隨著國際鋼價止跌，中鋼7月鋼價跟進反彈，平均漲幅1.87%。中鋼開月盤的產品中，7月僅電磁鋼捲價格持平，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料，以及冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材等均為每噸漲450元。

中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期，看好第三季淡季不淡，第四季將迎旺季行情。

中鋼9月內銷盤價持續看漲。開月盤的中鴻(2014)7月內銷盤價反轉開高後，預計本月下旬將開8月盤價，也有機會續漲。整體鋼鐵業第三季不淡，也有助下游廠燁輝(2023)、盛餘(2029)等營收持續回溫。

(時報資訊)