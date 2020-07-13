國民黨到監察院陳情，呼籲彈劾前高雄市長陳菊。副總統賴清德今天公開力挺，強調面對國民黨的不實指控，相信陳菊絕對禁得起考驗，「她的苦難經歷早已和台灣的民主進程結合在一起」。

立法院14日將審查監察院長被提名人陳菊，立法院維安再度升級。國民黨今到監察院陳情，認為曾任高雄市長的陳菊在高雄市氣爆善款有三大弊端，應該要被彈劾。

同屬新系的賴清德今天在臉書以「民主道路前仆後繼 感恩前輩生命守護」發文表示，39年前殉難的陳文成博士說過：「我支持民主，我一直希望台灣進步。」這是他用生命捍衛的價值。

他說，台灣在民主前進道路上，許多前輩用他們的生命或一生的青春，不畏強權壓迫捍衛民主價值，方有今日民主自由的台灣。「陳文成如此、陳菊亦是如此」。

賴清德表示，走過那幽長暗黑的長廊，打開盡頭那道門就會有光。面對國民黨對陳菊種種不實的指控，「我相信菊姐(花媽) 絕對禁得起考驗；她的苦難經歷早已和台灣的民主進程結合在一起」。

他引用陳菊曾說過的話「我始終相信，心中有天堂的人，就不怕被釘在十字架」他說，此刻他謹將這樣的勇氣，分享給世界各地正在面對強權壓迫、爭取民主自由的朋友們。

賴清德強調，因為這股勇氣，台灣走過了威權統治，同樣也希望香港的朋友們，大家能相互攜手，齊心挺過強權壓迫。「相信民主，世界才能往前進」！

(中時 )