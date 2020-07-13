2019年9月颶風瑪莉亞重創波多黎各後，美國總統川普曾痛批當地首長什麼都想要。

繼想收購格陵蘭後，美國總統川普再被爆出曾經想賣掉美國位在加勒比海的自治邦波多黎各（Puerto Rico），前國土安全部代理部長透露，川普當時的想法比較像「商人」，曾提問能否外包當地電力，不過政府後來從沒認真討論過這個提議。

前美國國土安全部代理部長杜克（Elaine Duke）接受《紐約時報》（New York Times）專訪時爆料，2017年9月颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）重創波多黎各後，川普曾提及能否拋售波多黎克。

杜克形容川普當時的想法比較像是「商人」。她說川普問，「我們能不能外包電力？我們能不能賣了這座島？或是處理掉這個資產？」

不過杜克也強調，內閣從來沒有認真考慮或討論過賣掉波多黎各的構想。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，颶風瑪莉亞侵襲波多黎各後，川普和波多黎各有過不少恩怨，他曾指控波多黎各官員未妥善使用政府撥出的救助經費進行災後重建，甚至被爆出他不願再額外撥款給當地。

川普2019年8月被爆出想收購丹麥的格陵蘭島（Greenland），後來遭丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）以「很可笑」三字狠狠打臉。

(中時電子報)