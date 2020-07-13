彭翁（左）車禍造成雙側額葉受損，手腳無力，門診接受陳睿正（右）醫師詢問恢復情形。（羅浚濱攝）

彭翁（中）接受陳睿正（右）醫師做「經顱磁刺激術」治療。（羅浚濱攝）

67歲彭姓老翁因車禍頭顱骨折顱內出血，雙側額葉受損，出院後臥床半癱，記憶力嚴重受損，情緒低落，服抗憂鬱症藥物仍無法改善，中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正，採用最新無侵襲性的「經顱磁刺激術」治療，心情明顯好轉。

彭翁女兒表示，爸爸車禍開完刀，連續35天睡不著，情緒不佳，但做完2次經顱磁刺激術治療後，可明顯感受爸爸心情比較開朗，從一度無法面對人生變成「爸爸回來了」，手腳力氣也慢慢恢復。

彭翁已做1個月20次的經顱磁刺激術治療，也持續中醫針灸和復建，他為表達對陳睿正醫療團隊的感謝，和兩位女兒及外孫到醫院致意。

陳睿正表示，經顱磁刺激是一項無侵襲性的嶄新治療方式，開院至今已累積超過2000人次的治療，在腦部相關疾病，患者自我評估臨床反應率高達7到8成，治療成效已與國際多家醫學中心的治療結果並駕齊驅。

陳睿正並說，磁刺激治療須依據患者腦部情況調整不同治療方式，希望這項新穎的技術能輔助舊有治療的不足，嘉惠更多病人。

中醫大新竹附醫與東京大學附設醫院及倫敦大學神經醫學中心合作，發現透過不同的磁波方向與參數，可更準確的瞄準需要刺激的腦神經，此研究結果獲登國際權威學術期刊「臨床神經生理學」。

(中時 )