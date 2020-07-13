台灣學生的閱讀表現明顯落後亞洲其他國家，城鄉差距更是嚴重，PaGamO平台關心弱勢家庭孩子的學習權益，13日捐贈市值超過百萬元的200組學習帳號給台南市政府社會局，將分配到全市27處兒童及少年社區照顧據點，提供871位弱勢兒少暑假期間也能上網自修提升閱讀能力。

台南市長黃偉哲表示，以往學生在英文的聽說讀寫上，往往只有讀的能力尚可，聽、說、寫的能力都有待加強；如今學生卻連中文的閱讀能力都普遍明顯不足，更不用說進階的寫作能力，很高興暑假將至，在紙本教學逐漸讓人疲乏厭倦的現況下，能有PaGamO的線上學習系統，讓同學能醉心於趣味的線上學習中，藉著遊戲增進閱讀的能力。

市府社會局也說，葉丙成教授希望可以運用科技，讓閱讀素養的養成，跳脫傳統與學習變得有趣，他與黃國珍老師共同創立PaGamO素養品學堂，提供孩子自我訓練「訊息擷取」、「統整解釋」、「省思評鑑」等3面向的素養能力，還發起「素養傳愛公益捐贈合作-ONE for ONE弱勢兒少提升閱讀素養支持計畫」，亦即每售出1組PaGamO素養品學堂學習帳號，就會有1名家弱勢兒少獲得線上學習的機會，讓弱勢兒少的閱讀與學習得以藉由「PaGamO素養品學堂」實現，提升弱勢兒少的閱讀學習能力，讓他們不會在求學過程中，因資源的不均吃虧。

為了支持失業、離婚、單親、隔代教養、經濟弱勢等家庭，市府結合社福團體布建27處兒童及少年社區照顧據點，提供871位兒少照顧與輔導資源，讓孩子在下課後有一個能安心讀書、等待父母工作結束回家的地方。

(中時 )