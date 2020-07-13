前立委朱高正之子朱仰丘酒醉搭計程車，突然開門跳車路倒馬路，遭易姓男子開車輾斃。易男涉過失致死罪遭訴，台北地院今首開庭，朱家人獲賠強制險200萬元，但希望易男再賠300萬元，雙方對和解金額無共識，調解破局，易男今作無罪答辯。

易姓男子（左二）開車輾斃前立委朱高正長子朱仰丘，今開庭作無罪答辯。(黃捷攝)

檢方起訴指出，朱仰丘今年1月13日深夜10時，醉後搭乘計程車，行經環河路的快車道時，朱男堅持要下車，不顧運將阻止，自行打開車門跳車，倒在快車道上大睡。

運將雖立刻打電話報警，但在10分鐘內警方還沒趕到，易男開車載著女性友人行經案發現場，未注意到朱男倒在路中，直接輾壓過去，致朱男重傷、送醫不治。

北院今首開庭，易男作無罪答辯，聲請勘驗行車紀錄器、傳喚目擊證人。死者家屬則由堂哥朱容辰律師出庭，他說，死者父親朱高做化療，弟弟長住北京，無法一直待在台灣，因此由他代理，原以為本案有機會和解，易男卻突然作無罪答辯，未來將再提附代民事訴訟，另求償300萬元。

易男的律師則說，本案強制險已賠償200萬元，他們也希望和解，願意再賠30萬元，但朱家要求300萬元，落差實在太大，且案發當下易男「有無注意可能性」仍可討論，因此作無罪答辯。庭末，法官喻知本案移審理庭。

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(中時 )