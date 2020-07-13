復刻童年回憶！全家便利商店13日宣布，首度和台灣森永製菓股份有限公司攜手合作，以經典的森永牛奶糖口味開發推出9款聯名商品，將於7/15起陸續上市，有「冰森永牛奶糖拿鐵」、「冰森永牛奶糖Q奶茶」，「森永牛奶糖海鹽滿餡麵包」、「森永牛奶糖鬆餅」、「森永牛奶糖脆皮泡芙」、「森永牛奶糖包」、「森永牛奶糖饅頭」、「森永牛奶糖珍珠雪糕」、「森永牛奶糖牛奶」，從飲料、甜點、麵包、包子、冰品等都有，全部換上經典的森永包裝。

不僅如此，全家再加碼兩款預購甜點，有「森永牛奶糖捲蛋糕」跟「森永牛奶糖小泡芙」，只在店舖群組期間限定預購販售。7/15～8/11購買指定森永聯名商品，還可以用10元加價購買森永牛奶糖乙盒。

全家鮮食部部長黃正田表示，看好甜食商品的小確幸商機，今年全家接連推出多款甜點、飲料，都以創新口味與美味視覺受到喜愛，其中，全家升級改版的「極鬆餅」系列，主打厚度比以往增加三成，推出兩個月以來，業績已比去年同期翻倍成長。為乘勝追擊，再與進軍台灣近60年的森永牛奶糖，聯名推出招牌飲品與多款甜點。

據全家介紹，此次與森永合作推出的「冰森永牛奶糖拿鐵」、「冰森永牛奶糖Q奶茶」兩款夏季冰飲，是使用森永牛奶糖漿復刻甜蜜的牛奶糖滋味，其中「冰森永牛奶糖拿鐵」加入濃郁的Let’s Cafe經典拿鐵，「冰森永牛奶糖Q奶茶」則是加入黑糖Q魔奇，滿足大眾對加料型飲料的喜好，除了喝得到牛奶糖濃郁風味外，更仿佛品嘗到牛奶糖的嚼勁感，兩款飲品全台各限量20萬杯。

此外，「森永牛奶糖珍珠雪糕」是將經典牛奶糖，化身為Q彈珍珠與濃郁牛奶糖醬，融入香醇牛奶冰淇淋；「森永牛奶糖牛奶」則是使用牛奶糖醬入料搭配牛奶，乳含量高達50％以上，可當作早餐或下午茶，7/29起販售。

甜點麵包部分，全家表示，此次將牛奶糖內餡加入長期熱銷的脆皮泡芙及新秀「極鬆餅」、滿餡麵包，其中，「森永牛奶糖海鹽滿餡麵包」是使用牛奶糖卡士達加入日本沖繩海鹽調製的鮮奶油，創造鹹甜口感的雙重內餡；「森永牛奶糖鬆餅」則是選用牛奶糖夾餡搭配牛奶糖奶油霜，7/15-8/11鬆餅、麵包皆享有搭配飲料49元超值配優惠；「森永牛奶糖脆皮泡芙」以牛奶糖卡士達與鮮奶油搭配脆皮泡芙，7/15-8/11購買可享有搭配中杯單品美式、拿鐵咖啡半價優惠。

另外，還有首見牛奶糖的中式甜點，全家指出，這次使用森永牛奶糖糖漿製作的「森永牛奶糖包」，以焦糖色外皮搭配有特殊奶香與焦糖香的內餡，在商品上印上森永字樣，復古可愛；「森永牛奶糖饅頭」則是吃起來蓬鬆香甜，很有童年滋味，無論早餐、點心、下午茶都十分適合。

除了門市販售商品以外，還有店舖群組期間限定的預購商品「森永牛奶糖捲蛋糕」、「森永牛奶糖小泡芙」，據全家介紹，前者是使用森永牛奶糖醬所調製成的蛋糕體，內餡有奶凍及鮮奶油，層次豐富且充滿香甜的牛奶糖風味；「森永牛奶糖小泡芙」則製成冷凍形式，內餡使用牛奶糖醬並加入鮮奶油，冷凍吃或常溫吃有不同風味。

(工商 )