日本上個月14日發生一起震驚社會的情慾案件，一名40歲的人妻北條真帆在當天上午7時30分許，不顧丈夫和小學2年級的兒子也在家中，竟和14歲的國中生在自宅發生親密行為；根據了解，北條除了該名男學生之外，似乎也和其他留宿家中的學生發生過關係，詳細情形，當地警方仍在調查當中。

根據《週刊女性PRIME》報導，任職於神奈川縣橫濱市南區一間保險公司的北條，因和未成年男學生發生親密關係，於上個月16日遭警方以違反「青少年保護育成條例」逮捕。北條在接受警方偵訊犯案動機時承認，自己確實在家中和男學生有淫亂行為，並補充說道，「對方的長相和性格都是自己的菜，但對他沒有戀愛的感情。」

根據報導，北條和丈夫以及兒子3人同住，但家中經常有國高中生流連；除了此次犯行，似乎也常和其他男學生做出同樣行為，尤其偏好缺乏和女性相處經驗的少年發生關係。

據鄰居透露，北條家中出入人員十分複雜，常有國高中生留宿，還會抽菸、在深夜發出噪音、亂丟飲料罐等製造社區髒亂；鄰居曾多次向北條的丈夫反應，但對方也只是口頭道歉保證不再犯，但情形卻並未有任何改善，令人不勝其擾。

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(中時電子報)