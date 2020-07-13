儘管13日面對全本土的山西汾酒，林書豪上場時間雖受壓縮，沒想到手感火燙的他根本沒差，豪哥先發只打21分鐘，投13中10、7罰6進，貢獻全場最高29分，外加7籃板、6助攻、2抄截，北京首鋼111比91痛宰山西取得6連勝。

面對全本土的山西，北京單節只能排出1名外援上場，不過林書豪一開賽火力全開，接連搶下9分，外加4籃板、3助攻，一度幫助北京取得22比8領先，沒想到豪哥一被換下場，北京馬上陣腳大亂，次節隨即被山西追上，甚至反超。

幸好尤度挺身而出，接下來連拿8分幫助北京重新領先，也讓林書豪直到上半場還剩2分47秒才被換上，豪哥隨即一口氣連取7分，其中包含1顆三分球，帶領北京打完上半場取得60比45領先，豪哥半場就摘16分，尤度也拿17分。

林書豪手感到下半場持續發燙，一開始就連拿7分，搭配翟曉川、朱彥西各1顆三分球，北京轉眼擴大領先到23分之多，沒想到上半場狀況重演，豪哥一下場休息，北京馬上又失攻守節奏，竟在打完前3節，被山西追成77比84。

不過末節一開始，北京又打出10比0猛攻，加上方碩火力全開，北京重新擴大領先到20分以上，不過北京仍在最後4分鐘左右把林書豪換上，他也馬上貢獻3罰俱中，繼續穩住場上局面，北京仍把豪哥留在場上，直到比賽結束槍響。

(中時 )