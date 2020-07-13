陳克威。（摘自陳克威臉書）

國民黨今天公告第12屆全國青工總會長改選作業，將於本月15日領表、16日登記，預計8月1日投票。據指出，被視為連勝文人馬、現任全國青工總會副總會長陳克威早已積極備戰，已跑遍全台，目前尚未傳出其他有意挑戰人選，今年選情可望相對單純；一旦陳順利出線，也將成為指定中常委。

國民黨上午由組發會青年部主任蕭敬嚴張貼全國青工總會總會長選舉公告，凡40歲以下、曾任或現任縣市青工總會長者都可登記參選，經資格審查符合者，將於8月1日上午8時至下午2時止，由全國共約536 青工會會員代表進行投票，當選者將於8月5日在中常會由黨主席江啟臣頒予指定中常委派任書後就任。

據指出，全國暨縣市青工總培育不少政治人物，其中曾任全國總會長者包括前立委江玲君及張嘉郡、台市議員闕枚莎及陳重文、高雄市議員李雅靜等；而擔任過縣市青工總會更多，例如高雄市長補選候選人李眉蓁、彰化縣長王惠美、新北市議員陳偉杰、高雄市議員鍾易仲及黃香椒等人。因此，青工會總會長任期雖僅1年，不過曾多次兩人參選，競爭激烈，還曾有請客吃飯等傳聞，去年勝負甚至只差12票；不過今年至今僅傳出目前的全國副總會長陳克威要參選。

今年即將40歲的陳克威，是兩岸暨跨境創新創業交流協會（CIEA）常務理事兼兩岸經貿事務委員會主委、中華青年企業家協會擔任第6屆副理事長及第7屆秘書長。他過去也曾參與國民黨青年團，與智庫副董事長連勝文、擔任智庫「產業暨新創研究中心」召集人的CIEA理事長簡榮宗是多年好友，也與黨主席江啟臣互動不錯，由於從年初就開始跑遍全台拜會有投票權的青工代表，黨內大多看好他可能同額競選，且成為指定中常委。

青年部主任蕭敬嚴表示，江啟臣就任後，對於青年工作及議題極為重視。國民黨改革委員會也特別設置青年參與組，針對青年參政等議題納入討論，並制定未來改革方針及作法。

這次改革委員會青年參與組，特別提出未來在不分區立委的青年保障名額、縣市議員的青年提名加權、深化「武林計畫」並培養青年接班梯隊等方向。未來中央黨部將辦理各項青年活動，全方位選、訓、用以厚實青年人才庫，促進國民黨的新陳代謝。

蕭敬嚴表示，在2018年的九合一選舉，國民黨以開放、積極、鼓勵等原則訂定特別辦法保障青年參選。最後全台共提名68位青年議員參選人，選舉結果當選57人，當選率將近84％。其中許多皆是由基層青工成員脫穎而出，證明國民黨挺青年不只是口號，更化為實際的行動。未來國民黨將以更積極的態度結合青年，敞開雙臂擁抱年輕世代，歡迎全國各地青年朋友一起加入國民黨及各鄉鎮市區青工會，一起為中華民國及臺灣的未來共同努力。

(中時 )