高雄731氣爆善款到底怎麼用？高雄市議會氣爆調查小組召集人陳麗娜，今（13）日與多名立委召開「氣爆善款爆三大弊端，監察院應彈劾陳菊！」記者會，要求監察院再度調查氣爆案，並彈劾陳菊。根據監察院調查報告，其中民眾3億捐款，被挪用於汰換消防局座椅、搭遮陽棚、E化公務系統等。

陳麗娜指出，高雄市政府有三大決策弊端，包括「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」，台灣區珠寶公會3204萬餘元捐款，明明沒有指定用途，卻被挪給特定局處使用，發生用於出國觀光、舉辦非災區活動等事。

另外，「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」，市府在2014年9月30日提出的代位求償計畫，拿掉「集體訴訟」機制，律師費暴漲，若採用集體訴訟機制，六大案每案最高補助50萬元律師費，總計300萬元，但市府拿掉集體訴訟機制後，卻使用善款6532萬元支付律師費，多了28倍，質疑圖利特定對象。

市政府也「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」，高雄市氣爆募款最終金額，對外公布為45億6630多萬元，但調查小組統計，共有警察局、消防局、衛生局、兵役局、文化局等五個機關自行留用3億2263多萬元的民眾自行捐款，故真正的氣爆善款應該有48億8894多萬元。

其中，針對五個機關自行留用3億多元的眾自行捐款，據《聯合報》報導，監察院調查報告指出，消防局汰換53張值班台座椅、搭設遮陽棚、赴日考察等，共使用近37萬元。另包含購置薪資管理系統、E化公務系統暨財產管理、訓練證照管理系統開發等，共計挪用81萬元。

(中時電子報)