華為消費者業務CEO余承東12日晚間亮相比亞迪汽車發佈會，官宣了HUAWEI HiCar車機系統，而HiCar系統基於鴻蒙OS，也讓比亞迪漢有望成為第一款運行鴻蒙OS的移動設備。據公開信息，華為HiCar目前的生態合作夥伴已超過30家車廠，包括奧迪、比亞迪、一汽、廣汽、北汽、奇瑞、江淮等，合作車型超過120款。
比亞迪汽車12日發佈智能新能源旗艦轎車—比亞迪漢。據《證券時報》報導，在發佈會上，余承東官宣了HUAWEI HiCar系統在比亞迪漢上的全球首次亮相，介紹華為5G、AI、IoT等技術在汽車智慧出行上所提供的服務與獨具一格的華為NFC車鑰匙功能。
實際上早在2019年8月，華為就對外發佈了《HUAWEI HiCar生態白皮書》，說明華為HiCar是華為提供的人－車－家全場景無縫互聯解決方案，把整個智慧終端機的生態和車、家結合起來，把車打造成第三生活空間。
從在戰略方面來看，HiCar系統也是華為實踐「1＋8＋N」全場景生態戰略的重要一步，在手機、平板之外，要讓華為在出行領域打開新局面。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。