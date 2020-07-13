華為消費者業務CEO余承東12日晚間亮相比亞迪汽車發佈會，官宣了HUAWEI HiCar車機系統，而HiCar系統基於鴻蒙OS，也讓比亞迪漢有望成為第一款運行鴻蒙OS的移動設備。據公開信息，華為HiCar目前的生態合作夥伴已超過30家車廠，包括奧迪、比亞迪、一汽、廣汽、北汽、奇瑞、江淮等，合作車型超過120款。

比亞迪汽車12日發佈智能新能源旗艦轎車—比亞迪漢。據《證券時報》報導，在發佈會上，余承東官宣了HUAWEI HiCar系統在比亞迪漢上的全球首次亮相，介紹華為5G、AI、IoT等技術在汽車智慧出行上所提供的服務與獨具一格的華為NFC車鑰匙功能。

實際上早在2019年8月，華為就對外發佈了《HUAWEI HiCar生態白皮書》，說明華為HiCar是華為提供的人－車－家全場景無縫互聯解決方案，把整個智慧終端機的生態和車、家結合起來，把車打造成第三生活空間。

從在戰略方面來看，HiCar系統也是華為實踐「1＋8＋N」全場景生態戰略的重要一步，在手機、平板之外，要讓華為在出行領域打開新局面。

(旺報 )