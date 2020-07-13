河樂廣場18、19日兩天晚間將有一場藝術表演，舞者彩排時已有民眾搶先爭睹圍觀。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區世界七大令人期待公園「河樂廣場」，6月起隨疫情解封陸續展開藝術活動，18、19日晚間7時30分，將舉辦《光影之河・光之舞影現代藝術》，這回藉由光影與舞蹈結合，將廣場變身為深海世界，民眾可免費欣賞。

經營50年的中國城，今年3月搖身一變成城市潟湖親水公園，台南市工務局統計，每逢假日，1天平均達5000人，成為親子家庭在鬧區最方便戲水消暑場所。

暑假開始，河樂廣場活動更加精采，這次邀請擔任河樂廣場開幕演出的舞蹈團體，結合光之藝術家張方禹共同創作的舞碼《Narcosis（深海氮醉）》，在18、19日連續兩晚7時30分起演出40分鐘，搭配夜間光影、雷射等聲光效果，視覺炫麗。

活動單位表示，河樂廣場曾為運河盲段，在大航海時代更是海洋的一部分，荷蘭設計團隊以潟湖概念設計，《Narcosis（深海氮醉）》這支舞蹈演出，契合河樂廣場的空間屬性。

台南市工務局預期活動將帶來大量遊客觀眾，配合18、19日兩天活動提前休園，河樂廣場在14、15、16日及20、21日5天清潔、檢修，並讓活動單位佈展、拆展。

(中時 )