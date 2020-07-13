高盛證券指出，台灣的晶圓代工廠受惠聯發科、超微（AMD）等客戶訂單配置提升，支撐先進製程的產能利用率，台積電（2330）將繼續在5G升級循環中，占得優勢地位，除維持台積電「優先買進清單（Conviction List）」地位，還把推測合理股價升上415元，外資看台積果然再現「4」字頭。

從上游半導體族群庫存調整狀況來看，高盛證券坦言，似乎沒有當初擔憂那麼劇烈，針對市場最憂心的華為海思禁令，假設狀況沒有進一步惡化，美國對華為禁令將在第四季開始生效，且延續到2021年，不過，這對台積電2020、2021年營收影響各只有低個位數與中高個位數百分比，在可控制範圍。

高盛認為，根據蘋果日前宣布將在Mac產品轉採自家ARM架構設計，將有利台積電先進製程產能利用，不過，因為Mac產品比起iPhone數量無法比擬，因此短期不會對台積電營運有太明顯影響。

(工商 )