暑期到來，為遏止泰山及林口兩地夜間騎乘改裝排氣管之機車擾鄰情形，林口警分局於7月10日及11日連續針對所轄重要路口攔查噪音車輛，並於7月12日與新北市政府環保局執行聯合改裝噪音車輛稽查。本次聯合稽查成效共計攔查汽（機）車85輛，經環保局認定改裝未經檢驗排氣管車輛計有汽車2件、機車9件，另林口警分局告發無照駕駛2件、移置保管車輛2輛，積極維護轄區夜間安寧，展現執法決心。

林口分局維護深夜安寧，派出警力強力取締違規及噪音車。(蘇育宣翻攝)

林口警分局表示，改裝排氣管車輛之噪音，在以住宅區為主的林口區及泰山區居民感受特別強烈，駕駛人駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路如違反「噪音管制法」公告事項規定係按次裁罰，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局逕行裁處，無再行通知噪音檢測事宜。林口警分局將持續會同環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，希冀藉由強力執法還給民眾享有平安及寧靜夜晚的權利。

林口警分局亦呼籲，警方除攔查改裝排氣管車輛外亦一併告發其他違規，呼籲青少年朋友於暑假期間應多從事有益身心健康之活動，切勿成為害人又害己的用路人。

(中時電子報)