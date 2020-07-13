由於進入傳統旺季，電源供應器廠—台達電(2308)預估，第3季營運可望優於第2季，3家美系外資同步喊「買進」及「建議買進」評等，其中兩家目標價為208元，另一家則為200元。

台達電6月合併營業收入為238.13億元，較109年5月成長1%，較108年同月減少6%，為108年8月以來單月新高，累計第2季合併營收為706.93億元，季增26.97%，為去年第3季以來單季新高，累計1到6月合併營業收入為1263.73億元，較108年同期減少0.9%；儘管電子產業第3季傳統旺季變數不少，但台達電第3季營運仍可望優於第2季。

3家美系外資出具最新報告，其中一家美系外資報告指出，台達電第2季營收季增約27%，預計季度營業淨利率(OPM)將達9.9%，超過了市場預期的7.7%，並創下自2016年第4季度以來新高，由於台達電旗下乾坤是蘋果產品Choke主要供應商，可望受惠新iPhone/MacBook需求，且台達為PS 5遊戲機最大電源供應商，加上IA、車用等需求增溫，尤其是電動車雖然進度緩慢，台達電動車零組件及充電器已是全球頂尖供應商，隨著OPM擴大，我們預估，台達第3季營收和獲利將保持強勁成長，重申「買進」評等，目標價208元。

另一家美系外資則表示，由於高階伺服器電源等產品組合挹注，台達電第2季營業毛利/營業淨利較第1季將有顯著成長，受惠於伺服器/資料庫中心電源，以及風扇等需求強勁，且電動車將於第3季復甦，我們對台達電對第2季獲利和下半年前景持樂觀態度，我們預估，台達電上下半年營收比例45：55；儘管台達電近期股價表現出色，自6月以來股價上漲了33%，但重申台達電「買進」評等，目標價不變為200元。

(時報資訊)