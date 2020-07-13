有鑑於日前大陸太極大師馬保國在不到1分鐘的時間內遭到業餘拳手KO，大陸武術協會上周發表了《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》聲明，要求所有習武者不得自封大師、掌門、正宗或是嫡傳等，也不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事。

大陸武協表示，中華傳統武術源遠流長、博大精深，是中華民族優秀傳統文化。長期以來，中國武術協會團結全國武術人，繼承和發揚中華武術優秀傳統文化，發展和繁榮武術事業，積極推動中華傳統武術健康發展。

然而，近期一些偽「大師」、假「掌門」為了追逐個人名利，隨意自創門派、自封稱號，利用廣大人民群眾對中華傳統武術的喜愛和關注，通過「約架」等方式進行商業炒作，給中華傳統武術形象帶來嚴重損害，對此，必須堅決制止！

中國武術協會號召全體武術人團結起來，恪守武德、遵守規則、加強自律，弘揚中華武術優秀傳統文化。為此發出如下聲明：一、弘揚社會主義核心價值觀，提升武德修養，遵守職業道德，科學、安全、文明習武，強身健體，傳遞正能量。

二、認同中華傳統武術的拳種，不隨意自創武術拳種和門派。不同拳種間應相互尊重、真誠交流、增進團結、共同提高，不得相互詆毀、惡意攻擊、歧視他人。

三、支持武術習練者通過《中國武術段位制》評價武術水平，並對武術發展做出突出貢獻者授予榮譽段位。不得自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，不得使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書。

四、支持武術習練者參加武術競技比賽和交流，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

五、支持中華傳統武術技藝和文化傳承，不得以「拜師收徒」、「賀壽慶典、等為名斂財，不得利用虛假宣傳、炒作等手段騙取錢財，不得借武術之名從事違背社會公序良俗及違法違規活動。

(中時 )