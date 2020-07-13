中央氣象局在今天11點59分於台北地區觀測到38.9度溫度，為台北設站以來7月新高，但仍未達2013年8月8日的39.3度的歷史紀錄，中央氣象局持續發布高溫資訊，其中台北市、新北市地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

中央氣象局表示，今天各地天氣大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；明天低氣壓接近東南部海面，恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚間南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間有局部大雨發生的機率。

中央氣象局指出，花蓮縣、台東縣縱谷，嘉義市地區，新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、苗栗縣、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局提醒，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

(中時 )