振興三倍券15日開領 蘇貞昌：無急用可晚點領 13:322020/07/13 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌談三倍券表示，無急用可晚點領。（警政署提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今天出席警政署表揚防疫尖兵活動，面對媒體詢問振興三倍券15日開領，他表示，不急著用就不急著領，剛開始會很多人領，會排隊擁擠，不急著用，就輕鬆一點後面再領，年底前都有效，人人都領得到。 另為鼓勵民眾綁定數位券，經濟部邀政委唐鳳幫拍廣告以「腦波攻擊」民眾綁定數位券，媒體問蘇，有無被攻擊到？蘇笑說，唐鳳政委很強，但他沒受腦波影響。 藝人吳宗憲說不想領三倍券，覺得麻煩，也質疑消費券沒發完去哪裡？蘇說，政府公開透明，三倍券將來一定有完整報告。 (中時 ) #三倍券 #行政院長 #蘇貞昌 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳致中PO一張合照 意外曝光媽媽吳淑珍、姊姊陳幸妤現況 - 政治 高雄市長補選街頭民調出爐 結果太驚人 - 政治 教國民黨一招 沈富雄：恐會讓執政黨2024翻船 - 政治 新北最新民調出爐 侯友宜支持度曝光... - 政治 高雄跑行程聽到年輕人評韓這句？謝龍介喊7字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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