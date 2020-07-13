行政院長蘇貞昌今天出席警政署表揚防疫尖兵活動，面對媒體詢問振興三倍券15日開領，他表示，不急著用就不急著領，剛開始會很多人領，會排隊擁擠，不急著用，就輕鬆一點後面再領，年底前都有效，人人都領得到。

另為鼓勵民眾綁定數位券，經濟部邀政委唐鳳幫拍廣告以「腦波攻擊」民眾綁定數位券，媒體問蘇，有無被攻擊到？蘇笑說，唐鳳政委很強，但他沒受腦波影響。

藝人吳宗憲說不想領三倍券，覺得麻煩，也質疑消費券沒發完去哪裡？蘇說，政府公開透明，三倍券將來一定有完整報告。

(中時 )