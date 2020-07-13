Lakers guard Rajon Rondo has suffered a fractured right thumb, will undergo surgery and is expected to miss 6-to-8 weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2020

瞄準本季總冠軍的湖人，復賽還沒開打就迎來噩耗！《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日爆料，湖人替補後衛隆多竟在今天球隊訓練時，不慎造成右手拇指骨折的重傷，湖人官方表示隆多下周進行手術，不過初步評估至少缺席6到8周，幾乎等於宣布不打復賽。

主要擔任湖人替補控球的隆多，本季場均7.1分、5助攻與3籃板，是湖人不可或缺的板凳球員，沒想到他先前還在抱怨隔離飯店住宿環境太爛，如今隨即準備離開隔離泡泡，前往醫院接受手術治療，這恐怕連他自己都沒想到的最壞結果。

畢竟手指骨折的傷勢，至少需要6到8周時間恢復，甚至還要更久時間復健，才有辦法回到場上拚戰，這對全力想要爭冠的湖人來說，幾乎等於宣告隆多不打本季復賽了，接下來湖人總教練佛格勢必找出合適頂替人選，或考慮另簽球員。

看到隆多手指骨折的新聞傳出，他的前隊友鵜鶘後衛哈特隨即發推，「真是糟透了！希望隆多盡快回歸，他是我搭檔過的最棒老將之一。」

(中時 )