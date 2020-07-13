經常參與鐵人三項運動的體育台甜心主播侯以理(右)，應邀擔任今年彰化縣馬拉松嘉年華的活動代言人，屆時也將出席賽事領跑。她表示將報名田中馬和二水馬。（謝瓊雲攝）

二林蕎麥公益路跑是今年聯合馬拉松嘉年華賽事的壓軸場次。（謝瓊雲攝）

彰化縣近年整合各鄉鎮馬拉松賽事，進行聯合行銷宣傳，鼓勵跑者們揪團聯合報名賽事，打造運動經濟，也藉此行銷在地特色與美食特產。（謝瓊雲攝）

彰化縣馬拉松嘉年華開跑，彰化縣長王惠美13日與今年活動代言人鐵人三項甜心主播侯以理，預告賽事啟動，15日也將開放線上聯合報名名額，歡迎全國跑者在後疫情時代，一起再出發，來彰化邁開步伐、挑戰自我。

今年彰化冬季共4場馬拉松賽事，10月25日由「員林獅子盃全國親子公益路跑賽」打頭陣、接著11月1日「戀戀二水跑水馬拉松」、和最有人情味的11月8日「台灣米倉田中馬拉松」接連開跑，最後壓軸則是11月29日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」活動。

去年來參與田中馬的世界鐵人冠軍伊登（Gustav Iden）也特別錄製短片為活動獻上祝福，雖因疫情無法訪台，但他仍會透過線上路跑與大家同樂；今年首度開放線上虛擬的免費團體對抗賽，鼓勵全台跑者揪團，加入二水、社頭、田中、二林、鹿港、員林等6個鄉鎮市隊伍，紀錄總里程數，就可參加抽獎。

王惠美表示，今年首創的6場虛擬全國聯合線上路跑活動，將賽事擬人化，各鄉鎮市隊伍由吉祥物擔任隊長，歡迎全台跑者自由揪團、免費加入，透過鄉鎮對抗的形式進行比賽遊戲，增加跑者累計跑步里程的樂趣。

教育處指出，線上路跑及聯合報名將在15日中午12時，準時在iRunner網站開放報名，詳情可上FB粉專「彰化馬拉松嘉年華」、各賽事官網、或活動官網http：／／www.run4ch.co／查詢。

(中時 )