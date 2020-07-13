台灣中油成立足球隊，民進黨立委劉世芳（前中）、台灣中油董事長歐嘉瑞（前右三）等人出席記者會。（林瑞益攝）

台灣中油成立足球隊，向大家宣告：「世界，我們來了！」這支隊伍由國內外足球好手組成，幕後推手民進黨立委劉世芳13日說，希望可以配合國家體育政策，有一條龍的運動產業，像是透過中油幫忙，讓足球運動員有好的發展。

台灣中油13日舉行足球隊成立記者會，董事長歐嘉瑞、民進黨立委劉世芳、邱志偉、許智傑與李昆澤等人出席。劉世芳致詞時說，加上國營事業或重大產業投入，未來能成立足球聯盟，這對培養足球運動很重要。

劉世芳也呼籲體育署，未來在足球運動包含土地、用地取得，以及青訓選手的資源投入，這些都有助於發展足球運動。目前台灣的職業足球隊先在台灣打出成績，並往亞洲足球聯盟邁進，若能取得好成績，未來可以在運動產業往上直追。

台灣中油董事長歐嘉瑞表示，他非常感謝各界關心且支持台灣中油投入足球運動，期許台灣中油足球隊從高雄出發，經足球乙級聯賽歷練後，邁向甲級聯賽，更期望優秀球員有機會跨出國門，為國爭光。

為此，台灣中油優先選擇組成足球隊，去年起即成立「台灣中油男子足球隊籌備工作小組」展開籌備工作，由總經理李順欽親自督導，選定高雄為主場，預計從今年起連續4年將投入1億3千萬元經費支持足球運動。

足球隊由煉製事業部執行長徐漢擔任總領隊，領隊由來自哥倫比亞的教練毛一風擔任，總教練則是亞足聯A級教練鐘劍武，另外還聘請到曾在2017、2018年擔任企甲國家儲訓總教練的彭武松，以及熟悉高雄在地足球環境及資源，年紀與多數球員相近，容易理解球員想法的劉力瑋擔任教練。

(中時 )