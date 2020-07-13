蘋果（Apple）智慧型手機也要開始走低價路線了嗎？最新爆料指出，蘋果正在研發一款平價iPhone，價格約200~300美元（約新台幣6000~9000元之間），可能是今年新iPhone SE低配版，惟未提及相關的配置、發售日期等細節。

iPhone手機以往因價格過高，而不被青睞，但知名爆料達人@MauriQHD透露，蘋果為了豐富產品線，正計畫打造一款售價200~300美元的平價iPhone，預估這款新機的硬體配件將較今年的新iPhone SE有所縮減，以控制生產成本，外觀有可能採用蘋果手機一貫的設計風格。

外媒指出，如果消息屬實，這價格將比今年推出新iPhone SE的399美元便宜許多，恐怕又要讓安卓陣營頭大了。這款新機將有助於蘋果在以前無法發展的地區提高市占率。

蘋果公司將在美國時間7月30日（台灣時間7月31日）公布2020會計年度第3季（截至今年6月底）財報。預期蘋果執行長庫克（Tim Cook）將參與財報電話會議，回答投資法人問題。

(中時電子報)