以實際行動支持政府發展運動產業，中油13日上午在高雄煉製事業部宣布成立「台灣中油足球隊」，由國內外足球好手組成，並禮聘國家級教練輔訓，成軍後立即在本月18日國內首次舉辦的「2020台灣乙級足球聯賽」迎戰其他勁旅。

董事長歐嘉瑞表示，足球風氣日盛，去年起即成立「台灣中油男子足球隊籌備工作小組」展開籌備工作，由總經理李順欽親自督導，選定高雄為主場，預計今年起連續4年將投入1億3千萬元經費支持足球運動，期許從高雄出發，經足球乙級聯賽歷練後，邁向甲級聯賽，更期望優秀球員有機會跨出國門，為國爭光。

台灣中油足球隊成立大會，由歐嘉瑞主持，不少關心運動的地方人士及足球界代表超過200多人與會，台灣中油啦啦隊以熱情的歌舞表演開場，足球隊授旗、開踢後宣布正式成立。

歐嘉瑞指出，中油曾是台灣足壇的推手，民國59年成立的中油足球隊，就曾在民國80年奪得全國社男乙組聯賽冠軍的佳績，實力達到巔峰。後因主力球員分散在各場域，且球員身兼公司職員身分必須輪班，集結訓練不易，民國88年後不再參與對外比賽。

這次台灣中油積累過去的經驗整軍重新出發，足球隊由煉製事業部執行長徐漢擔任總領隊，領隊由來自哥倫比亞的毛一風教練擔任，總教練則由亞足聯A級教練鐘劍武擔綱，另還聘請到曾在2017、2018年擔任企甲國家儲訓總教練的彭武松，以及熟悉高雄在地足球環境及資源，年紀與多數球員相近，容易理解球員想法的劉力瑋擔任教練。

至於球隊成員則來自國內各個隊伍，多位曾經效力國內企甲球隊，其中守門員洪彥翔即出身2018企甲國家儲訓隊，另有5位外籍球員分別來自西班牙、法國、甘比亞、智利、摩洛哥等；成軍後將參與首次舉辦的「2020台灣乙級足球聯賽」，18日下午2點在高雄輔英科大首戰ACA足球隊。

歐嘉瑞強調，中油一向支持體育發展，對內經常性舉辦體育競賽，對外支持大型體育賽事且獎助運動菁英。106年開始即獎助目前世界排名第7的知名桌球好手林昀儒，其他包括女網選手謝淑薇、詹詠然、莊佳容、梁恩碩、羽球球后戴資穎、男網選手盧彥勳等，都是中油曾獎助的一流選手。另，包括2017台北世界大學運動會、全國運動會等大型運動會，中油從未缺席支持大型運動會。

(工商 )