漢光演習登場 戰機轉場確保戰力 13:412020/07/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍F-16戰機進行戰備轉場任務。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍實施戰力防護戰備轉場，P-3C反潛機升空起飛。國防部提供 國軍「漢光36號演習」今日進入實兵演練首日，空軍相關機型實施戰力防護戰備轉場，配合統一指揮調度，以保存戰力，待命出擊。 空軍戰機清晨時分即由原駐地起飛，依計畫分赴相關基地，由地勤官兵逐一為戰機進行檢整，拆除掛載彈藥後，再由拖機班人員將戰機拖進機庫；運輸機在同一時間，也配合將所需要的後勤維保人力、裝備，載送至指定地點。 (中時 ) #戰機 #戰力 #空軍 #漢光演習 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 貴死了！搭載比F35比更多飛彈 日2035年部署6代戰機F-3 - 軍事 推力大升级 殲-20戰機改良成熟 陸正式量產 2年內換自製心 - 空軍 守護台的堡壘！美專家：澎湖能破陸武統大計 - 軍事 影》美艦聖地牙哥驚傳爆炸失火 濃煙密佈 至少21傷 - 軍事 賣100架F-15買F-35 日在打什麼算盤 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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