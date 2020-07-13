空軍實施戰力防護戰備轉場，P-3C反潛機升空起飛。國防部提供

國軍「漢光36號演習」今日進入實兵演練首日，空軍相關機型實施戰力防護戰備轉場，配合統一指揮調度，以保存戰力，待命出擊。

空軍戰機清晨時分即由原駐地起飛，依計畫分赴相關基地，由地勤官兵逐一為戰機進行檢整，拆除掛載彈藥後，再由拖機班人員將戰機拖進機庫；運輸機在同一時間，也配合將所需要的後勤維保人力、裝備，載送至指定地點。

(中時 )