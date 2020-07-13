國民黨革命實踐研究院舉辦171期講習班「青年登入．民主實踐營」，今天進入第二階段實習，共有32位年輕學員要進入國民黨中央黨部實習。黨主席江啟臣指出，這是紮實的實習計畫，不同於大家過去參與的營隊，也希望落實講習班的宗旨，就是幕僚世代，希望經過培訓後，能成為一個有戰力的幕僚，且真正發揮所長。

停辦近20年的革實院舉辦第171期講習班，原訂招募40人，因報名人數最終達394名，創下國民黨史上報名人數最多的青年政治營隊，為擴大號召青年，國民黨決定名額從40人提高為100人，經第一期結訓，從中選出32人進行第二期實習。

今天這場實習開訓，在國民黨中央的中山廳召開，黨主席江啟臣、革實院長羅智強及副院長游淑慧等人都出席，現場學員清一色是25歲上下的年輕男女，與國民黨過往活動很不一樣。

革實院上午也公布問卷，在滿分5分下，學員給營隊4.5分高分，有9成願參加下次研習。在印象分數上，有73.2％對國民黨的印象改觀，有2成多沒變化，少數變差；有74.24％對江啟臣印象變好。革實院指出，此舉顯示只要加強世代對話，年輕人對國民黨的印象並非鐵板一塊，不可能改變。

江啟臣致詞說，政治是廣義的公共政策，也就是眾人之事，所以跟大家息息相關；政治跟理財一樣，你不理它，它也不會理你，如果你不投票表達意見，政治連鳥都不會鳥你。所以今天學員們參加活動，選擇理念跟想法，去表達訴求，就是在關心政治，而這必然會有反應，如果大家都不想理，那就會變成民主崩壞。

羅智強說，參加這個營隊不是要求大家支持國民黨，而是支持民主制衡，台灣社會已經失衡到非常離譜的地步，民主正在崩壞，民進黨政府無所不吃，連最公平的國家考試制度都要破壞，而一個世代覺醒是從少數開始，只要聲音傳出去，會有更多人體察到現在民主已到了什麼危險境地。

羅智強也感謝現場年輕學員，「還願意花麼多時間來和國民黨互動」，也謝謝大家給國民黨一個可能性來認識國民黨，用力量去創造新的國民黨，讓大家知道國民黨可以隨時代進步而改變。

游淑慧則提醒學員，他們出生時應民進黨已開始執政，因此民進黨若一再把過錯推到「過去國民黨威權時代」，就可以大聲反駁。

(中時 )