殲-20B戰機

解放軍消息人士說，殲-20B已克服敏捷性問題，終於成為完全成熟的第5代戰機。雖然它裝的仍是俄羅斯發動機，但陸版可能在一、兩年內便能準備就緒。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，一名接近相關專案的解放軍消息人士透露，改良版殲-20已正式進入量產階段，而升級後已使它成為貨真價實的5代戰機。消息人士說，包括中共中央軍事委員會副主席張又俠在內，上周三許多解放軍高級將領都出席了改良版殲-20B的揭幕式。

新型殲-20戰機

(中時電子報)