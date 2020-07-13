香港歌手何韻詩去年來台參加反送中活動遭潑漆，「大陳島鄉情文化促進會」成員胡志偉等11人遭依公然侮辱、毀損、違反集遊法、強制罪起訴。台北地院今開庭，胡只認公然侮辱及毀損，並要法官別受上面壓力，要公正審判，其餘被告則都否認犯罪。

何韻詩去年9月29日來台參加「929台港大遊行：撐港反極權」，遭胡志偉潑紅漆，警方當場逮捕胡男及現場共犯梁太富，後續再追查出陳友達、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤等9人名共犯。

檢警發現，他們大多是「大陳島鄉情文化促進會」成員，其中也有中華統一促進黨黨員，一開始就策劃數個攻擊方案，甚至還分為行動組、保護組、行動組、後勤等，因此將11人統統起訴。

北院今開庭，胡志偉僅承認公然侮辱、毀損，否認違反集遊法及強制罪，辯稱他並無施以強暴手段，未妨害何韻詩行使合法權利，潑漆只有侮辱故意，反對何以觀光名義參加政治活動，並非反對集會遊行。

其餘被告則都否認犯罪。庭末，法官喻知全案移審理庭。

庭後，何志偉受訪表示，他們就是表達意見，認為何韻詩以觀光名義來參加政治性活動是不適合的，沒有暴力手段，但承認確實有毀損、公然侮辱。

何志偉說，他認為檢察官辦案就是有政治力介入，一開始還說要用組織犯罪辦他，如果以法律角度來看，會有組織犯罪？他們希望法院公平審判，不要受到上面壓力而判決。

(中時 )