LINE在今日別開生命的以線上方式舉行 LINE CONVERGE 2020年度記者會，會中針對在台彭博發展的貼圖業務揭曉了成績單與接下來的計畫。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監 呂苔君首先回顧了當前台灣LINE貼圖創作者的發展現況。目前LINE原創貼圖市集邁入第六年，本地創作者從2019年的29萬成長55％，來到45萬人。台灣架上貼圖總量今年來到670萬組，也比2019年成長84%，呈現蓬勃發展的朝氣。以台灣10大貼圖創作者來說，平均累積銷售額達新台幣2億，Top 5創作者的營收則平均累積達到2.9億，顯示貼圖真是門好生意。

為了進一部活絡貼圖生態圈，LINE將在LINE購物旗下的LINE口袋商店開設「LINE CREATORS創作者商品館」，銷售貼圖創作者的授權商品。預計首波推出豆卡頻道、一神家族、貓貓蟲咖波跟好想兔等，讓你喜愛的貼圖角色化身為實體日用商品，時時陪伴你。接下來也將鎖定擁有固定粉絲群的創作者，或是人氣很高的海外創作者，協助他們將貼圖變成實體周邊產品，持續活絡貼圖經濟。

LINE今日也公布台灣人對LINE貼圖的使用習慣。平均一年可下載18組貼圖，是日本用戶平均的兩倍。其中橫跨LINE用戶群，最常被使用的就是兔兔真誠比出讚的萬用貼圖；台灣人也最常使用「好」這個貼圖推薦關鍵字來找尋適合的貼圖。整體而言，台灣LINE用戶最常使用表達正面情緒的貼圖，來激勵自己或是鼓勵親朋好友。

LINE預告即將推出特效貼圖。（摘自發表會直播畫面）

而LINE貼圖發展至今持續進化，除了靜態、動態、有聲貼圖、全螢幕貼圖等等，也推出了訊息貼圖、隨你填貼圖等型態，持續擴大貼圖的影響力。今在LINE CONVERGE年會中，LINE也預告將會在近期推出全新的「特效貼圖」，傳送貼圖時會觸發聊天室背景特效，有點像是LINE關鍵字特效（例如下雪或是放煙火等型態），讓貼圖傳送時更具有氛圍營造的效果，傳遞更完整的心情與感染力。

LINE 2021年將推出公益貼圖計畫，預計第三季公布計畫細節。（摘自發表會直播畫面）

LINE自2013年起持續透過貼圖發揮正向與社會影響力。LINE預計將會在2021年推出公益貼圖計畫，首次以公開募集的方式徵求年度公益合作夥伴，預計在第三季公布收件細節與相關條件，並在第四季公布結果，來號召大眾對於弱勢族群、重要要社會議題的關注，發揮貼圖的影響力。

(科技)