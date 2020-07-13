高雄市一名女子經常搭乘一名汪姓司機駕駛的計程車，汪男慢慢開始對女子產生好感並開始追求，但女子拒絕汪男示愛。汪男鍥而不捨，甚至到女子住處附近守候、騷擾，還放話：「亂交男朋友就要讓她死！」女子父親蔡姓男子一怒之下持刀猛刺汪男，讓他當場臟器外露身亡，遭判刑4年。

判決書指出，汪男於2015年11月開始追求女子，被婉拒後仍持續示好，女子隨後開始避不見面、拒接電話，汪男竟開始傳送恐嚇、辱罵內容之簡訊，一天到晚開計程車在女子家附近徘徊、守候，甚至在清晨時敲門，還投遞紙條、信件。

蔡男不堪其擾，多次與汪男發生口角，2017年3月30日上午5時57分，汪男開著計程車到女子位於苓雅區光華二路的住家附近，再次與蔡男發生爭吵，並嗆聲：「亂交男朋友就要讓她死！」還說如果蔡男不是長輩，就要找人處理他。

蔡男聞言反回住處拿出16公分長的水果刀，走到沒關車門的計程車旁，對著坐在駕駛座的汪男猛刺三刀，之後雙方開始拉扯、扭打，汪男總共被刺八刀，當場大出血、腸繫膜外露，計程車也失控撞到路邊的車子。鄰居聽到撞擊聲外出查看，蔡男在一旁大罵：「那個畜生在裡面！」鄰居嚇得立刻報警，但救護車趕到現場時，汪男已無呼吸、心跳，送醫後於當日上午8時8分宣告死亡。

（示意圖／Pixabay）

蔡男出庭辨稱長期受到騷擾，持刀揮舞是想要嚇阻汪男，但不小心刺到他，其他情形忘記了；汪男經法醫檢驗發現有四處穿刺傷、四處切割傷，心臟及主動脈根部、左肺都被刺傷，腹腔內出血、腸繫膜外露。

高雄地院審理此案，一審法官認定蔡男不堪汪男長期騷擾，事發後有致歉、賠償部分金額，符合《刑法》中「情堪憫恕」的減刑條件，輕判6年6月徒刑；全案上訴到三審，高院再減至4年有期徒刑，全案定讞。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)