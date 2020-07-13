新竹市長林智堅（右）表示，「2020竹塹國樂節」將於7月18日至8月22日在文化局演藝廳、關新公園、北大公園與長和公園等地舉行。（陳育賢攝）

邁入第10年的新竹市「竹塹國樂節」將在本周六登場，今年又恰逢10周年，市府將擴大辦理活動，首度邀請國內5大職業國樂團齊聚，一連舉辦18場精彩音樂會，預料將吸引全國國樂迷前來共襄盛舉。

市長林智堅表示，「2020竹塹國樂節」將於7月18日至8月22日在文化局演藝廳、關新公園、北大公園與長和公園等地舉行，今年將推出5場售票、8場索票、2場講座、3場戶外自由入場總計18場系列活動。

音樂會有大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座與以市民為主角的國樂小舞台等內容，並以「樂讚風城，璀璨十年」為主題，希望讓愛樂民眾感受一系列震撼磅礡的演出。

另外，邁入第2屆的「竹塹國樂營」今年也將擴大辦理，招募全國愛好國樂的學子進行集訓，並於8月9日《樂享風城》音樂會上展現集訓成果，由國際中樂指揮大賽首獎得獎者、台灣青年指揮家廖元鈺擔任指揮，展現竹市長期耕耘國樂的豐碩成果。

文化局指出，此屆國樂節邀請國內5大職業國樂團齊聚風城，包括台北市立國樂團、台灣國樂團、台南市民族管絃樂團、高雄市國樂團、桃園市國樂團等國樂團隊於演藝廳接力演出國樂名曲。

而7月18日《樂讚風城》開幕音樂會，將由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱帶領開啟序幕，邀請新竹青年國樂團老團員回娘家，為10周年的國樂節獻上最深刻的祝福。

文化局同時表示，為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年也規畫「聽國樂，享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞台演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換，凡演藝廳會員憑會員卡集滿10張售票場票券，即可兌換精裝充電行動電源筆記本。

另，到場聆聽「竹塹轉韻站」等戶外場次，並於臉書打卡，現場即送紀念小禮物1份，2020竹塹國樂節詳細資訊可至文化局官網https：／／culture.hccg.gov.tw／查詢。

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