國民黨近期面臨高雄市長補選和議長改選，對2020總統大選、市長罷免皆敗的國民黨而言形成挑戰。港媒分析認為，藍軍想要重新爬起來，黨主席改選就很重要，目前檯面上，現任主席江啟臣角色很尷尬、前新北市長朱立倫累積政治實力，真正王牌投手還在牛棚。

港媒《中評社》今13日發表評論文分析國民黨近期局勢，直言江啟臣現在在黨內的角色尷尬，今年初在總統大選敗選，不是由朱立倫接黨魁，而是由江啟臣接，可以看出，江在黨內就是中繼或救援投手，又因朱、江兩位選手等級上還有差距，江現階段只能「尊朱」，維持黨內和諧。

分析進一步指出，黨主席選舉真正的王牌投手還在牛棚，從朱立倫的方向觀察，現在對朱布局，具有威脅的就是韓國瑜，因在2020總統大選，黨內民意正是被韓超車，且國民黨日後黨主席不論是否姓江，體質也可能性寒(韓)。

對於可能角逐黨主席說法，朱立倫11日出席活動表示，「大家都是中華民國，國民黨也只有防綠聯盟」。江啟臣也表示，擺明挑撥離間的說法，他不會上當。

(中時電子報)