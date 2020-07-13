由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(13)日宣布，擁有「地上最強男人」著稱的S級英雄 KING將於即日起復刻登場！官方團隊為迎接「KING」再次降臨，限時推出角色專屬試煉及限時回饋等眾多精彩活動，不僅大手筆加碼獎勵，且遊戲體驗也大幅提升，全新感受保證讓玩家眼睛為之一亮！

地上最強的男人KING強勢回歸《一拳超人：最強之男》！強力攻擊設定公開！

KING為S級第七名英雄，被譽為「地上最強的男人」。KING舉手投足間散發著一股無懈可擊的氣息，彷彿能讓人感受到震懾氣魄，但事實上本人非常膽小，有著易遇到怪人的體質，至今皆未與邪惡怪人正面迎戰。在埼玉老師消滅怪人時，多次剛好在場，而被誤會是消滅怪人的男人，英雄協會邀請KING以S級加入，但其真實實力是個普通人，因無比幸運而屢次化險為夷。

S級英雄 KING

聲優：安元洋貴

系列：超能

陣營：英雄

定位：全體攻擊，能量封鎖

技能：

普攻：王之凝視。對單體目標進行帝王的凝視，使其「崩壞」2回合並回復自身攻擊力80%的生命值。

絕技：王之恫嚇。恫嚇全體目標，使敵人陷入恐慌，造成大量傷害，並回復友方全體攻擊力50%生命值。

被動：地上最強。行動時對影響到的敵人造成額外攻擊傷害，己方能量值越多，額外傷害越高。

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄KING 無人能敵、精彩設定釋出！（圖／《一拳超人》官網提供）

《一拳超人：最強之男》「S級英雄KING」期間限定復刻歡慶活動熱血開跑！

【活動1】「地上最強的男人 S級英雄KING」限時招募

活動時間：2020.07.13 05:00 - 2020.07.20 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR KING。

【活動2】「地上最強的男人 S級英雄KING」角色試煉

活動時間：2020.07.13 05:00 - 2020.07.20 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色KING完成特定任務，即可獲得豐富獎勵。

「地上最強的男人 S級英雄KING」角色試煉（圖／《一拳超人》官網提供）

【活動3】「地上最強的男人 S級英雄KING」限時回饋

活動時間：2020.07.13 05:00 - 2020.07.20 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「地上最強的男人 S級英雄KING」限時回饋（圖／《一拳超人》官網提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode（圖／《一拳超人》官網提供）

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