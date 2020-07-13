員林分局偵查隊分隊長徐翊茗表示，家長應注意孩子交友及上網情況與變化，不接受陌生人提供菸酒、飲料等，一離開視線就不要繼續食用。（吳建輝攝）

員林分局偵查隊分隊長徐翊茗（左）表示，家長應注意孩子交友及上網情況與變化，不接受陌生人提供菸酒、飲料等，一離開視線就不要繼續食用。（吳建輝攝）

彰化縣議員曹嘉豪日前在臉書「員林人大小事」發現，竟有不肖人士張貼販售毒品咖啡包、FM2等訊息，要求警方主動調查。（吳建輝攝）

彰化縣議員曹嘉豪日前在臉書「員林人大小事」發現，竟有不肖人士張貼販售毒品咖啡包、FM2等訊息，曹嘉豪痛批太離譜，現在的犯罪集團囂張到在臉書公開社團販售毒品，若青少年出自於好奇購買，不僅違法更會危害生命，要求警方嚴辦。

曹嘉豪表示，一開始接到民眾陳情他還覺得不可能，沒想到自己上網觀察，卻真的發現有人在臉書上販售毒品，讓他相當震驚，因此通報警方處理，同時也宣導青少年反毒觀念，讓青少年可以度過一個快樂安全的暑假。

曹嘉豪說，不只是毒品問題，暑期到了網路上也不乏各式徵才活動，標榜「免經驗、輕鬆賺」，只要轉發訊息就能賺錢，一不小心就落入歹徒圈套。除了學校與警方配合加強宣導，家長也應該多一點關心，避免孩子落入陷阱。

員林高中家長會長張偉傑表示，感謝曹議員及分局偵查隊重視學生毒品及暑期打工安全問題，以員林高中來講，學校學務處都有辦理一些防詐騙、及反毒宣導，但網路誘惑太多防不勝防，因此呼籲所有青少年，要學會拒絕誘惑及來路不明的訊息。

員林分局偵查隊分隊長徐翊茗表示，經議員通報本隊員警佯裝買家，與該賣家聯繫並購得咖啡包進行檢驗，發現內容為一般咖啡粉並非毒品，通常新興毒品咖啡包外表與一般咖啡包無異，但成分通常為搖頭丸、FM2、安非他命等混合性毒品。

徐翊茗也說，暑假期間青少年打工受騙的案件確實層出不窮，提醒青少年在求職過程中，一定要睜大眼睛，像是確認工作地點，並由親友陪同面試，也不能隨意簽屬不明文件或契約等，只要遵守求職3要7不原則，就能避免陷入打工陷阱。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )