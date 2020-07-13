根據國外媒體報導指出，牙買加「閃電」波特有意重出江湖並且劍指明年東京奧運，不知道這個傳聞是否真的，倘若成真，波特卯起來跑還真的沒有人能追得上他。

現年才33歲的波特，2002年在世界青年錦標賽就嶄露頭角，2008年北京奧運一鳴驚人，勇奪100公尺、200公尺以及400公尺接力三面金牌，而且還改寫了100公尺和200公尺世界紀錄，可惜他的隊友在2016年被檢驗出於北京奧運期間違規使用禁藥，因此波特的400公尺金牌被追回。

波特隨後又在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運完成了100公尺與200公尺三連霸壯舉，三屆奧運會強勢摘下了8面金牌，在田徑史上寫下了難以超越的紀錄。

2017年世界錦標賽波特在最拿手的100公尺項目輸給了年輕小將柯曼，這是他自從2007年世錦賽400公尺接力賽僅獲銀牌之後再嘗敗績，因此波特在2017年世錦賽結束後宣布高掛戰靴退役，然而波特至今依舊保有100公尺以及200公尺世界紀錄。

今年5月波特的女兒出生，波特給女兒取了一個超狂名字，那就是奧林匹亞.閃電波特(Olympia Lightning Bolt)，可見得波特對於田徑這個舞台念念不忘，尤其是再次站上奧運殿堂的渴望。

如今退役三年的波特可能重出江湖嗎？波特表示，「如果教練要我再次穿上戰靴，我會毫不猶豫的點頭答應，因為我相信他，只要教練給我一通電話，我就會再度回到世人面前。」

(中時 )