立法院將行使監委人事同意權，國民黨主席江啟臣批評，監委名單實在太綠、太爛、太酬庸，呼籲蔡總統不要違背民進黨長期以來廢考監的價值堅持，對外界質疑悶不吭聲，還要繼續「派好派滿」。行政院還準備推出讓約聘雇做三年後就可以取得準公務人員的資格，對民眾過去辛辛苦苦準備國考，及考試權的中立性，都造成很大的負面影響，民進黨讓大家覺得酬庸還不夠，連這一塊都還要吃，「民進黨你吃飽了沒有？」實在讓人看不下去。

江啟臣今天參加革實院171期講習班第二期實習開訓活動後，接受媒體訪問。

對於國民黨將如何攻防監委人事同意權？江啟臣指出，黨中央全力支持和配合立院黨團的決定，蔡總統面對外界對名單的質疑，到目前為止都悶不吭聲，不曉得是無法解釋，還是只是想讓民進黨立院黨團來護航酬庸？

他表示，對於這樣酬庸的名單，民眾自然會有反彈，民進黨應該要聽到人民的聲音，尤其這是蔡英文提名的名單，不要違背民進黨長期以來在憲政體制上廢考監的價值堅持，否則蔡又要如何解釋？作為負責任的總統，應該有更高的高度來說清楚、講明白。

江啟臣批評，國家資源被民進黨當成是自己家產，監委提名只是其中一環，過去這些中立機關包含通傳會、黨產會、促轉會全面綠化就算了，還變成新的東廠，監委約談不合他意的檢察官，嚴重干預司法，蔡英文不只沒有出面解釋，對這樣的行為表達不當，甚至讓這樣的監委還繼續被提名，這也是為什麼蔡英文的司法改革不及格、被死當，國家民主賴以支撐的司法都可以被糟蹋，民主在哪裡？

媒體詢問，要修改約聘雇人員的制度是否為口譯哥開後門？江啟臣說，不管是不是為了口譯哥，都不該開這樣的門，考試的權益經憲法保障，公務人員是維護國家穩定最重要的力量，如果這都能隨政黨好惡改變，全面政黨化，對國家絕對不好，文官中立性和體制維護是民主國家能不能健全發展重要的一環。

(中時 )