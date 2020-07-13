治療失智台灣研究找到了新方法！國家衛生研究院今天發表最新研究成果，國衛院細胞與系統醫學研究所研究團隊歷經7年的研究，發現利用特殊技術刺激間質幹細胞，可分離出具有修復細胞功能的「幹細胞外泌體」，並從中鑑定出促使神經再生及功能修復的活性物質。

腦損傷與神經退化疾病，就目前科學所知是不可逆的症狀，而多數神經退化疾病與腦損傷會引起失智，在台灣估計已經有超過27萬的失智人口。

國衛院細胞與系統醫學研究所副研究員李華容表示，研究團隊發現，若對大腦受損的小鼠注射帶有「修復」能力的幹細胞外泌體，觀察到受損的神經細胞1周後可以長出突觸，1個月後神經細胞的數量可以恢復到原本的6成，且其認知、學習和記憶功能皆獲得改善。

研究顯示，幹細胞外泌體較間質幹細胞更具有促進組織再生的能力，又能避免細胞植入手術的風險及副作用，對再生醫療帶來新的突破。該系列研究成果已分別於2019年、2020年發表於國際再生醫學權威期刊《STEM CELLS Translational Medicine》。

李華容指出，研究發現，細胞外泌體是細胞用來和外界溝通的一種工具，在不同環境下所裝載的訊息也不同，若以特殊技術刺激廣泛存在於骨髓、脂肪裡的間質幹細胞，可分離出具有修復不正常細胞缺失功能的「幹細胞外泌體」。

進一步分析國衛院團隊所開發的誘導型間質幹細胞外泌體的組成分，李華容說，鑑定出內含2′,3′-Cyclic Nucleotide 3′-Phosphodiesterase等數種促使腦神經再生及腦部功能恢復的活性物質，顯示幹細胞外泌體就具有促進組織再生的能力。

值得注意的是，研究團隊也發現細胞外泌體除了能刺激再生，亦有抗纖維化、抗發炎的效果，也可能應用於心血管疾病之上，甚至可能與國外合作研發、治療新冠肺炎晚期患者。

李華容強調，該技術已取得國內專利，且同步申請美國、英國、日本專利。雖然目前幹細胞外泌體的研究範圍僅限於治療神經相關疾病，但未來可望用於治療退化性疾病、組織或器官損傷、細胞缺陷、神經退化性疾病、腦與脊髓創傷、中風、學習障礙、巴金森氏症、心肌梗塞、肌肉萎縮症等疾病。

(中時 )